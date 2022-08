Prvič pod zvezdami z zabavo in s kulturo

Škedenj so v soboto okrasili s pisanimi balončki, krajani so se odpravili do glavnih ulic in namestili bolšji sejem, gostinci pa so zvlekli mize na cesto, pripravljali palačinke in ob pijači ponujali tudi pršut. Različna krajevna društva in organizacije so združile moči, zato da bi mestna četrt že kakšen dan pred praznikom zavetnika sv. Lovrenca zaživela do poznega v noč. Zabava se je začela popoldne, zvečer so odprli tudi krajevne muzeje, cesto pa so zaprli za promet.

Na prvi Škedenj pod zvezdami so povabili tudi glasbenike, in sicer folklorno društvo Vecia Trieste in zasedbo Maniax. Priredili so delavnice in druge aktivnosti za otroke. Škedenjci pa so predstavili tudi svoje kulturno bogastvo. Vabili so na razstave in v krajevne muzeje. Odprli so med drugim Škedenjski etnografski muzej, to je staro vaško hišo, kjer hranijo originale pohištva, noš in orodij, ki so jih krušarce uporabljale za pripravo tipične vrste kruha – hlebcev, ki so jih nekoč imenovali škedenjke. »Danes bomo tu kar do 22. ure, nekaj ljudi pa je prišlo na obisk že pred odprtjem,« je povedala Hedvika Čebohin, vodička etnografskega muzeja, kjer so v soboto tudi prodajali knjige o vaški zgodovini.V prostorih kulturnega društva Ivan Grbec, Doma Ukmar in krožka Falisca so uredili fotografsko razstavo o Tržaškem pustu. Pri vhodu v dvorano društva Ivan Grbec so tudi ponujali pustne jedi. Obiskovalce sta vabila na ogled in delavnice tudi muzej jaslic in sedež Tržaškega kluba Fermodellisti Mitteleuropa.