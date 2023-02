Prvih 1000 dni dolgoročna naložba za zdravje

Ali veste, kolikšen vpliv ima prvih tisoč dni na razvoj otrokovega življenja? Bistvenih je, saj je to »začetek zgodbe«, ki lahko spremeni njen nadaljnji potek. O tem je v četrtek na srečanju niza Šola za starše, ki ga v Narodnem domu prireja Oddelek za mlade bralce pri NŠK, zbrane seznanila zdravnica pediatrinja Meta Starc, ki je zaposlena v oddelku za neonatologijo v tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo.

Temelji za razvoj človeka

Prvih tisoč dni je obdobje, ki gre od spočetja do drugega leta starosti otroka. V tem času se ustvarjajo temelji za fizični, kognitivni in socialni razvoj človeka in njegovo zdravje. Gostja je svoje predavanje začela pri biologiji, genetiki in epigenetiki oz. novejšem področju molekularne biologije, ki preučuje, kako okolje vpliva na izražanje genov organizma. Sem sodita še metilacija in krajšanje telomerov t.j. končnih delov kromozomov, na katere vpliva okolje: nezdrav življenjski slog, slaba prehrana, prekomerno pitje in kajenje, kar vodi v slabše zdravje, pojav kroničnih vnetij in krajšo življenjsko dobo. Starčeva se je zaustavila pri razvoju možganov, ki se razvijajo že v maternici, pospešeno pa po porodu: njihovo osnovno arhitekturo pogojujejo izkušnje v najzgodnejšem otroštvu oz. okolje, v katerem otrok raste. Seveda ni mogla mimo mikrobioma, to je ekosistema bakterij, virusov, gliv in drugih mikroorganizmov, ki živijo v nas in uravnavajo vse procese v našem telesu in so bistveni za naš imunski sistem, hormone, metabolizem ali prebavo.

