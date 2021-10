Prvo mesto osvojili olji iz Medjevasi in Zgonika

Devetinštirideset oljkarjev s Tržaškega se je udeležilo letošnjega natečaja za najboljše ekstradeviško oljčno olje, ki ga prireja Občina Dolina že štiriindvajsetič, na pokrajinskem nivoju pa je bilo letošnje tekmovanje deseto. Degustatorji ocenjevalne komisije nacionalnega združenja OLEA (Organizacija laboratorija strokovnih degustatorjev) so junija okusili kar sedeminpetdeset različnih vzorcev, nagrajevanje najboljših olj na Tržaškem pa je potekalo v petek pred Sprejemnim centrom Naravnega rezervata Doline Glinščice v Boljuncu ob prisotnosti dolinskega odbornika za produktivne dejavnosti Antonia Ghersinicha, dolinskega župana Sandyja Kluna in miljskega župana Paola Polidorija. Udeležence natečaja je komisija razdelila v dve kategoriji, in sicer v skupino kmetijskih podjetij, ki prodajajo olje in lahko proizvajajo tudi olje z zaščitenim poreklom Tergeste DOP, ter ljubiteljskih proizvajalcev, ki olje pridelujejo za lastno porabo.

V kategoriji ljubiteljskih proizvajalcev s Tržaškega je slavil Damian Milič, na drugo mesto se je uvrstil Erik Petaros, na tretje pa Luca Zennaro in Oscar Pecchiar. Med podjetji iz tržaške pokrajine je prvo mesto osvojil Miloš Čotar, drugo Kmetija Fior rosso, tretje mesto pa je zasedla Kmetija Parpa. Zgodbi prvouvrščenih povezuje le navdušenje do oljkarstva, poti, ki sta ju pripeljali do zmage, pa sta zelo različni. Damian Milič je v Zgoniku oljke posadil sam: »Pri nas ni nikoli bilo oljk, ne tradicionalno. Ko sem se leta 2005 lotil oljkarstva, sem bil eden izmed prvih,« je povedal nagrajenec, ki pa ni ciljal na kmetijsko proizvodnjo. Miloš Čotar pa je postopoma prispel do prodaje ustekleničenega olja: »Vse se je začelo s predlogom, da bi upravljal ženine nasade v Medjevasi,« nam je razložil. »Po izobrazbi sem agronom in navdušila me je ideja, da bi iz teh nasadov nekaj naredil.« Tako je ob starejših oljkah vsadil še mlajše rastline. Delavno prakso je opravil v Dolini, goji pa v glavnem belico.

Na natečaju je v kategoriji kmetijskih proizvajalcev sodelovalo 14 oljkarjev iz dolinske občine, šest iz miljske in eden iz Občine Devin - Nabrežina. V kategoriji ljubiteljev pa 18 iz dolinske, sedem iz miljske, šest iz zgoniške in pet iz tržaške občine. Nagrade so tako podelili zmagovalcem obeh kategorij (podjetja in ljubitelji) tudi na občinski ravni. V Dolini se je med ljubitelji prvi uvrstil Erik Petaros, med podjetji pa Kmetija Fior rosso. V Trstu je prvo mesto osvojil Edi Vodopivec (kategorija ljubitelji), v Miljah pa sta prvo nagrado prejela Oscar Pecchiar med ljubitelji in Kmetija Lenardon Bruno med kmečkimi proizvajalci.