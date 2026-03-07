Ženski pevski zbor Prosek-Kontovel praznuje 25 let delovanja

Največjo zaslugo za jutrišnjo proslavo ob 25-letnici delovanja Ženskega pevskega zbora Prosek-Kontovel ima ... Gospodarsko društvo Kontovel. Kajti: brez proslave ob stoletnici Gospodarskega društva leta 2000 pevke letos verjetno ne bi proslavljale svojega srebrnega jubileja.

Resnici na ljubo je ženska pevska dejavnost na Proseku in Kontovelu v drugi polovici preteklega stoletja že obstajala. Trajala je nekaj desetletij, pevke so pele pod taktirko Janka Bana in Marte Werk Vouk, vse dokler niso ostale brez dirigenta. Bilo je leta 1993, takrat je žensko petje na tistem koncu zahodnega Krasa utihnilo ...

Tako se je pred dnevi spominjala Irena Rustja, ena od duš Ženskega pevskega zbora Prosek-Kontovel. Irena ni prava predsednica, ker to po spletu okoliščin ne more biti, a o tem pozneje ...

Pisalo se je torej leto 2000, ko je Gospodarsko društvo proslavljalo stoletnico. Ob jubileju je bila izdana knjiga Na Kontovelu, Amaterski oder Jaka Štoka je pripravil veseloigro v domačem narečju, Pušast kontovelskega dramatika Alojza Cijaka - Buh so mu pravili na Kontovelu. Režiser, nepozabni Drago Gorup z Opčin, je predlagal, da bi igro obogatili z glasbeno kuliso starih narečnih kontovelskih pesmi. Predlog je padel na plodna pevska tla. Zbralo se je nekaj pevk in tudi nekaj pevcev - Irena Rustja se je izrecno spomnila Mirka Štoke - Uzovega - medtem ko je dirigent Marko Štoka, sicer prekaljen klarinetist proseške godbe na pihala, uglasbil in aranžiral stare kontovelske narečne pesmi, sad dragocenega pevskega spomina domačinke Marije Sonce. Uazi nas Marija, ki so jo peli Kontovelci na barki, ko so pluli proti Barbani, Mati, kaj j’st čüjen zdej in Naš uačje je p’stu duetu so bile med njimi.

Narečne pesmi so združile nekdanje pevke in v njih - po skoraj osmih letih tišine - obudile željo po zborovskem petju. Zgodovinskemu jedru se je pridružilo nekaj novih pevk, in vse so s svojimi glasovi tako fascinantno »omrežile« Marka Štoko, da se ni mogel izogniti dirigentskemu mestu. Na njem vztraja že četrt stoletja.

Ženski pevski zbor Prosek-Kontovel bo jutri priredil koncert ob 25-letnici delovanja. Prireditev bo v Kulturnem domu Prosek-Kontovel. Ob jubilantkah bodo zapeli še Ženski pevski izbor Ivan Grbec iz Škednja, otroški in mladinski zbor Vasilij Mirk ter moški pevski zbor Vasilij Mirk, članici Slovenskega dramskega društva Jaka Štoka Meta Starc in Nicole Starc pa bosta hudomušno popestrili slovesnost z Lajnami.

Prireditev se bo začela ob 18. uri.