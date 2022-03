Pust v naših vaseh

V šempolajski Štalci je že dva tedna na ogled prikupna fotografska razstava posvečena pustu v naših vaseh. Na panojih je razobešenih nad 3000 črno-belih in barvnih fotografij pustnega dogajanja v vaseh Šempolaj, Praprot, Trnovca, Prečnik in Slivno od tridesetih let preteklega stoletja do današnjih dni, tako da se marsikdo lahko prepozna na njih. Ob njih so razstavljene tudi nekatere izmed pustnih oblek, ki so domači pustni skupini Šempolaj prinesle zmago ali a vsaj visoko uvrstitev na Kraškem pustu, pa tudi pokali in priznanja.

Razstava bo na ogled še danes med 16. in 18. uro. Kdor jo je zamudil, pa naj ne obupa, saj so se pri šempolajskem društvu Vigred odločili, da razstavo zaradi velikega obiska in zanimanja še enkrat ponudijo. To naj bi bilo po napovedih v velikonočnem času, ko v Štalci zadiši po doma okrašenih pirhih in ročnih delih.

Člani društva še enkrat pozivajo vse, ki bi doma imeli morebiti staro in zanimivo fotografsko gradivo, naj ga prinesejo v društvo, kjer ga bodo presneli in ga vključili v digitalni arhiv, ki se kar širi. Med drugim velja opozoriti, da so fotografije, ki so danes izobešene, oštevilčene – kdor bi želel kopijo, ker je na eni od teh spoznal starše, tete, strice ali nonote, jo lahko naroči.