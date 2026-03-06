Rafko Dolhar, človek, ki je povezoval

Politik, zdravnik, pisatelj, družbeni delavec, strasten planinec, vezni člen med Koroško, Kanalsko dolino, Benečijo, Gorico in Trstom. Besed, s katerimi bi lahko opisali pokojnega Rafka Dolharja, je verjetno mnogo več. Nenazadnje je bilo na sredini žalni seji, posvečeni njemu, kar devet govornikov. Večer v Peterlinovi dvorani se je pričel s predvajanjem videa, ki ga je stranka Slovenska skupnost posnela lani, ob 50-letnici svoje deželne razsežnosti. V njem se Dolhar spominja nastanka stranke Slovencev v Italiji, ki je snovala na njegov impulz s sestankom ob pogrebu Dušana Černeta.

Prva govornica večera je bila prav deželna sekretarka stranke Fulvia Premolin. Spomnila je na Dolharjevo politično pot na Občini Trst, kjer je bil svetnik in odbornik. Tam je dosegel prve zametke vidne dvojezičnosti. Dejala je, da je z Dolharjem odšel glas, ki je znal povezovati različna mnenja v želji po boljši prihodnosti.

Kmalu posthumna knjiga

V imenu Krožka Virgil Šček je spregovoril odvetnik Peter Močnik. Dolhar je bil prvi predsednik krožka, ki je nastal iz želje po sredini, v kateri bi udeleženci lahko debatirali o aktualnih vprašanjih. Tam je politično strast združeval z znanstveno logiko, Močniku je ostal v spominu kot izredno konkreten človek. »Bil je pripravljen na katerikoli podvig, « je dejal, predvsem pa je v delo znal vplesti mlade.

Ivo Jevnikar je v svojem nagovoru predstavil Dolharjevo pisateljsko plat. Njegovo pisanje je bilo raznoliko, kmalu bo pri Mladiki izšla posthumna zbirka političnih zapisov iz obdobja med letoma 1980 in 2011.

V težkih časih na čelu SSG

V imenu Slovenskega zamejskega zdravniškega društva Trst-Gorica je spregovoril Marjan Spetič. Direktorica Slovenskega stalnega gledališča Nina Ukmar je o Rafku Dolharju dejala, »da se je zapisal v zgodovino SSG «. Poskrbel je za pridobitev statusa javnega gledališča, dejaven je bil v Društvu slovensko gledališče, med letoma 1991 in 1998 je bil predsednik SSG. Predsednica Slovenskega planinskega društva Trst Loredana Gec se je spomnila ljubezni pokojnika za gore.

Marij Čuk je spregovoril v imenu Društva slovenskih pisateljev. V imenu koroške delegacije je spregovoril zastopnik Narodnega sveta koroških Slovencev Nanti Olip.