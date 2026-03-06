Telo dirkačev F1 se prilagaja obremenitvam pri vožnji

Ali ste vedeli, da dirkači formule 1 razvijejo zelo specifično fiziološko prilagajanje, ki je povezano z intenzivnostjo vožnje? Obremenitve vratu, prisiljena telesna drža, toplotni stres in krajša obdobja za okrevanje oblikujejo telo dirkača, je pokazala mednarodna študija, ki sta jo izvedli Univerza v Trstu in Univerza v Roehamptonu (London) v sodelovanju s tremi trenerji formule 1 (med njimi sta tudi trenerja Charlesa Leclerca in Maxa Verstappna). Študija je analizirala telesno zmogljivost, stres in zdravje voznikov dirkalnih avtomobilov ter prikazala, kako se njihovo telo na edinstven način prilagaja ekstremnim obremenitvam pri vožnji. Objavljena je bila v British Journal of Sports Medicine, vodilni znanstveni reviji na področju medicine in športne znanosti.

Dirkači razvijejo posebno moč v vratu, ki je bistvena za preprečevanje visokih večsmernih sil, ki delujejo na glavo pri zavojih in pospeških, pa tudi za natančnost vožnje in reakcijski čas. Sposobni so prenašanja ponavljajočih se in asimetričnih obremenitev na spodnjih okončinah med zaviranjem ter obvladovanja srčnega utripa. Med medcelinskimi potovanji in dirkami v ekstremnih vremenskih razmerah nanje vpliva toplotni stres, ki zahteva aklimatizacijo na vročino.