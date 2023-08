Rafko Dolhar, Tržačan s srcem v Kanalski dolini

Na Trsteniku nad Trstom, kjer prebiva, praznuje danes devetdeset let Rafko Dolhar, pisatelj, planinec in nekdanji politik. Rodil se je na Trbižu, na katerega je ostal vedno zelo navezan, v tržaški občinski svet je bil izvoljen leta 1966 ter bil eden glavnih protagonistov takratnega političnega zasuka po zaslugi levosredinske koalicije župana Marcella Spaccinija. Dolhar je v občinskem svetu in v mestni upravi zastopal stranko Slovenska skupnost (SSk), na katero je še vedno zelo navezan.

V intervjuju za Primorski dnevnik obuja spomin na tisto politično obdobje, pripoveduje tudi o svoji ljubezni do Kanalske doline, hribov in slovenskega jezika. V bližnji prihodnosti bo izšla njegova nova knjiga, ki bo posvečena prav rojstni dolini. Pravi, da mu je pisanje še vedno v veliko veselje, od blizu spremlja tudi politična dogajanja v slovenski manjšini, čeprav včasih tudi kritično.

Boji se, da bo Marko Pisani zadnji deželni svetnik SSk, ker po njegovem Demokratska stranka, sodeč po polemikah zadnjih mesecev, ne bo več pristala na volilni sporazum s slovensko stranko. Dolhar meni, da politiki izgubljajo stik z realnostjo in z vsakdanjim življenjem ljudi, za kar naj bi bila kriva tudi družbena omrežja.