Rajonski svet za zahodni Kras pripravlja vprašalnik o željah mladih

Rajonski svet za zahodni Kras v sodelovanju s tržaško zadrugo La Quercia je vse bližje uresničitvi projekta za najstnike (Progetto adolescenti), za katerega si prizadeva že dolgo in s katerim želi ponuditi mladim kraj za srečevanje in druženje.

»Na našem območju ni veliko občinskih prostorov, ki bi jih lahko uporabili v ta namen, zato iščemo pomoč pri krajevnih društvih, pri posameznikih in drugih organizacijah. Svojo razpoložljivost je že dal na primer Kulturni dom Prosek Kontovel, na razpolago je tudi proseška župnijska dvorana,« je povedal predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni (Slovenska skupnost).

Novembra javno srečanje

Potrebne ukrepe za uresničitev projekta so načrtovali z zadrugo La Quercia na četrtkovem zasedanju rajonskega sveta na Proseku. Naslednji korak bo vprašalnik za mladoletne, ki ga bodo delili ob bližnjem Martinovanju. Na Proseku bo v ta namen nastala tudi postojanka, na kateri bodo ponujali informacije o projektu. Z vprašalnikom bodo zbirali želje in mnenja mladih, za katere voditelji projekta želijo, da sami izberejo dejavnosti, ki bi jih najraje izvajali. Lahko so to likovne, glasbene ali pa tudi druge dejavnosti, je pojasnil Vidoni ter spomnil, da je cilj pobude ponuditi mladim, še posebej ranljivejšim in socialno bolj ogroženim, možnost, da se družijo s svojimi vrstniki.

Projekt za najstnike je rajonski svet prvič predstavil odborniku tržaške občine za socialo Massimu Tognolliju pred približno enim letom. Do konca novembra bodo priredili javno srečanje, na katerem bodo predstavili prve dejavnosti, je še napovedal Vidoni. Predsednik rajonskega sveta sicer upa, da bodo te lahko stekle še pred koncem leta.