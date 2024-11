Rajonski svetniki opozicije bojkotirali predstavitev proračuna

Svetniki opozicijskih skupin v rajonskih svetih so se odločili, da se ne bodo udeležili današnje predstavitve proračuna za obdobje 2025-2027, ki jo je sklical pristojni odbornik Everest Bertoli. »Kot se je že zgodilo v tem mandatu, so se pojavile številne kritične točke, na katere so že večkrat opozorili občinsko upravo in pristojnega odbornika,« piše v skupnem sporočilu za medije rajonskih svetnikov Demokratske stranke, gibanja Zdaj Trst, liste Punto Franco, stranke Slovenska skupnost in Gibanja 5 zvezd, ki menijo, da je čas, da občini in odborniku jasno dajo vedeti, da zahtevajo spoštovanje.

Predstavitve še naprej potekajo na skupni seji svetnikov vseh okrajev, medtem ko je v preteklosti odbornik namenil vsakemu rajonskemu svetu posamezno sejo. S tem je spoznal potrebe in zahteve posameznega območja. Poleg tega je odbornika za proračun spremljal tudi odbornik za javne naložbe. Tako je lahko obrazložil tudi načrtovana dela v triletnem programu za vsak okraj.

Problem predstavlja po besedah opozicije tudi sistematična uporaba nujnega postopka, ki skrajša čas, ki je na voljo za izdajo mnenja, na le deset dni namesto dvajsetih, kolikor jih navadno predvideva zakonodaja. Ta časovna stiska še dodatno otežuje analizo več sto strani dokumentov, zlasti ko je sporočilo z dokumentacijo o skupni seji poslano med petkom popoldne in ponedeljkom. Poleg tega niso jasno razvidni podatki o načrtovanih posegih za posamezni okraj, saj so predstavljeni le skupni posegi brez obrazložitve.

Poleg tega bi bilo za ustrezno obravnavo teh vprašanj primerno vključiti tudi odbornika za politike teritorija, da bi zagotovili natančnejši in podrobnejši vpogled v načrtovane posege.

»Upamo, da bo mestna vlada spremenila svoje delovne metode in zagotovila vlogo in dostojanstvo rajonskih svetnikov ter jim omogočila aktivno sodelovanje pri načrtovanju projektov in prihodnosti mesta,« so zapisali.