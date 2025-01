Rajonskim svetnikom na občini le omogočili rabo slovenščine

Potem ko je novembra prišlo do incidenta v zvezi z rabo slovenščine na skupni seji rajonskih svetov - takrat so se ti sestali s tržaškim občinskim odbornikom za finance Everestom Bertolijem -, so slovenskim predstavnikom rajonov na zadnji seji v dvorani občinskega sveta le zagotovili tolmačenje in s tem pravico, da spregovorijo v maternem jeziku.

Ti so se v torek zvečer udeležili seje z odbornikom za socialne zadeve Massimom Tognollijem, ki je predstavil pravilnik za sprejem občanov v občinske domove za starejše osebe. Pred začetkom seje sta predsednica in podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta (DS) in Matia Premolin (SSk - Punto Franco) zaprosila, naj bo na sestanku zagotovljeno tolmačenje, tako da bodo rajonski svetniki lahko spregovorili v slovenščini. Komaj se je začelo srečanje, je predsedujoči na skupni seji Gianluca Parisi (predsednik 3. rajonskega sveta iz vrst Lige) izjavil, da lahko Slovenci uporabljajo materni jezik.

Pozitivnejši odnos z občino

»Naše stalne zahteve po tolmačenju so obrodile sadove, tako kot tudi incident z Bertolijem. Dogodek pa kaže tudi na pozitivnejši odnos občinskega odbora do nas Slovencev. Upam, da bo to odslej stalnica,« je Premolin izrazil svoje zadovoljstvo. Ko je med prejšnjo skupno sejo rajonskih svetov spregovoril v slovenščini, mu je namreč Bertoli norčavo odgovoril v albanščini, iz vrst desnosredinske koalicije pa so ga takrat tudi opozorili, da »smo v Italiji«.