Razdejana cesta za Lazaret lahko priložnost

Jugozahodnik tokrat ni prizanesel niti miljski obali in udaril po njeni najšibkejši in najbolj izpostavljeni točki. Kot smo poročali v preteklih dneh, je cesta za Lazaret delno uničena. Pred Malim rtičem, kjer sta postavljena začasna zapora in prepoved prehoda za vozila in pešce, visi lesena cestna ograja, ki se na rjavih količkih komaj drži.

Na tleh so ostanki izrutega asfalta, naplavljen les in druge smeti, ki jih je morje povrnilo človeku. Cesta je neprevozna in neprehodna, zid na strani morja ponekod porušen, več je lukenj na cestišču izpod katerih pljuskajo valovi.

»Približno 400 metrov obalne ceste je izpostavljenih jugozahodniku, ki kot vidimo zna biti neizprosen. Ni prvič, ko si zaradi izrednega plimovanja in valovanja ližemo rane, a take škode res ne pomnim,« je včeraj povedal miljski župan Paolo Polidori, ki nas je pospremil na ogled območja. Župan sicer vidi kozarec na pol poln. Razdejanje je lahko priložnost, da občina uresniči načrte, ki jih že predolgo hrani v predalu. »Že zdavnaj smo izdelali projekt, s katerim želimo razširiti obalno cesto in urediti kolesarsko stezo, ki bi se pridružila Parenzani. Znana pot teče zdaj okrog našega ozemlja. Če pa bi jo imeli na obali, bi bila turistično zelo zanimiva. Povezovala bi Milje z Ankaranom in Koprom.«

