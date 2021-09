Razglasili dobitnico Tomizzeve nagrade

Novinarki in pisateljici Rosanni Turcinovich Giuricin bodo podelili Tomizzevo nagrado 2021. Dobitnico so včeraj razglasili na novinarskem srečanju v dvorani Bobi Bazlen v palači Gopčević. Poleg nagrajenke sta na razglasitvi spregovorila še predsednik Lions kluba Trst Evropa Ugo Gerini in sekretar ter organizator nagrajevanja Dario Stechina.

Rosanna Turcinovich Giuricin, direktorica dvomesečnika La Voce di Fiume in avtorica mnogih knjig, je več let sodelovala pri reškem dnevniku La Voce del Popolo, nazadnje kot dopisnica v Trstu. S priznanjem, posvečenim Fulviu Tomizzi, želi Lions klub nagraditi ljudi, ki širijo vzajemno razumevanje in ščitijo kulturo ter svobodo misli, so povedali predstavniki kluba.