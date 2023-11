Razkrili dokončen načrt za žičnico

Z ali brez »blagoslova« širše javnosti. Župan Roberto Dipiazza ne glede na proteste in pritožbe odbora No ovovia na deželno upravno sodišče vztraja pri gradnji žičniške infrastrukture med Opčinami in Trstom. Da se bo gradnja zagotovo začela, je že večkrat ponovil. Včeraj pa je v družbi občinskega inženirja Giulia Bernettija razkril podrobnosti dokončnega načrta, ki ga je pripravila naveza različnih podjetij.

Ta v primerjavi z idejnim načrtom prinaša kar nekaj novosti. V njem ni več postaje slovitega arhitekta Massimiliana Fuksasa, ki je Občini Trst za svojo idejno rešitev računal 130 tisoč evrov. Novost je tudi openska postaja, ki bo po novem manjša, kot je bilo sprva predvideno. To pa zato, ker so novi projektanti remizo za kabine preselili na barkovljansko parkirišče Boved. Na Opčinah pa so predvideli dvonadstropno parkirišče za 400 avtomobilov.

Glavne značilnosti projekta, ki bo moral iti še skozi fazo tehničnega ocenjevanja in sestankov interesnih skupin, je predstavil občinski inženir Bernetti, ki že od vsega začetka zastopa stališče, da si Trst zasluži moderne in trajnostno naravnan javni prevoz. Bernetti je pred številnimi novinarji dejal, da pričakujejo, da se bo v prenovljenem Starem pristanišču na dan zadrževalo po 20 tisoč oseb. Prav zato si območje po njegovem zasluži novo obliko mobilnosti, ki nima velikega vpliva na talne površine. »Žičnica, ki bo povezovala Trst z Opčinami, bo potnikom omogočila hiter zračni prevoz in jih razbremenila cestnih zastojev. Potovanje med Trstom in Opčinami bo trajalo 14 minut, od Barkovelj do Opčin bodo potniki potrebovali le šest minut,« je dejal inženir in dodal, da so nove postaje bolj preproste, kot so bile sprva načrtovane.

Eno od postaj, tisto na četrtem pomolu, je v idejnem načrtu prispeval Fuksas, a jo je Zavod za varstvo kulturne dediščine lani decembra ocenil kot pregrob poseg v arhitekturno dediščino.

