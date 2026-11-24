Kulturna dediščina pesnika Simona Gregorčiča pripada vsem Goričanom. Tako je bilo slišati danes v goriškem Ljudskem vrtu, kjer so se goriškemu slavčku ob 120. obletnici smrti in 20. obletnici postavitve njegovega doprsnega kipa poklonili Kulturni dom, Kulturni center Lojze Bratuž, slovenski svet (t. i. konzulta) pri Občini Gorica ter druge slovenske ustanove in organizacije.

Po položitvi šopka k spomeniku se je udeležencem zahvalil predsednik Kulturnega doma Igor Komel. Kot v nedavnem pozivu, ki ga je na goriško občino naslovil z Damijanom Paulinom, je izrazil potrebo po očiščenju Gregorčičevega kipa in drugih spomenikov v Ljudskem vrtu, ki jih je načel zob časa. Zanemarjenost teh obeležij in njihove okolice, je dejal, goriški skupnosti ni v čast.

Daniela Klanjscek je v imenu Kulturnega centra Lojze Bratuž poudarila pomen negovanja in širjenja poznavanja dediščine Gregorčiča in drugih osebnosti, ki so »gradile goriško kulturno in ustvarjalno dušo«. Kot je dejala, imamo »odgovornost, da njihovo dediščino prenašamo naprej«.

Predsednik konzulte Aleš Waltritsch je orisal življenjsko pot pesnika, duhovnika in rodoljuba ter spomnil na njegovo izjemno priljubljenost. Poudaril je, da je spomin na Gregorčiča še vedno živ, »še posebej tukaj, v Gorici«. Po Gregorčiču sta v mestu poimenovana licej in dijaški dom, nekoč pa je njegovo ime nosilo tudi slovensko študentsko in dijaško društvo. »Dokler bomo ohranjali svojo besedo, slovensko besedo, bo živa tudi dediščina, ki nam jo je zapustil Gregorčič,« je sklenil.

Za njim je spregovorila raziskovalka goriške preteklosti, blogerka in avtorica več knjig Marilisa Bombi. Po njenem mnenju so za ohranjanje spomina na Gregorčiča predolgo skrbeli samo Slovenci. »Predolgo smo Slovenci in Italijani ločeno negovali zgodovinski spomin, čas je, da te delitve premostimo. Gregorčič je pisal v slovenščini, opeval pa je lepoto in bogastvo krajev in reke, ki pripadajo vsem nam,« je povedala. Izrazila je željo, da bi se v prihodnje slovesnosti v spomin na Gregorčiča udeleževali tudi Goričani italijanske narodnosti.