Slovensko kulturno društvo Vigred, Združenje staršev Šempolaj in združenje Prijatelji/Amici Hospice pineta prirejajo v četrtek dobrodelno baklado. Zbirališče bo od 17.30 v Prečniku, na dvorišču gostilne Sardoč, od koder bo ob 18. uri startal sprehod z lučkami do Šempolaja.

Ob začetku in zaključku baklade bo nastopilo Godbeno društvo Nabrežina. V Šempolaju bo nastop otroške pevske in glasbene skupine Vigred, nagrajevanje in razstava risb, ki so jih izdelali otroci vrtcev v Šempolaju, Mavhinjah, Nabrežini, Devinu, Gabrovcu, na Proseku in v Križu ter osnovnih šol S. Gruden (Šempolaj), Šček (Nabrežina), Jurčič (Devin), Sirk (Križ), Černigoj (Prosek) in 1.maj 1945 (Zgonik). Organizatorji bodo poskrbeli za bakle, udeleženci pa naj vseeno s seboj prinesejo lanterno, žepno baterijo ali ročno izdelane lučke. Izkupiček baklade bo namenjen organizaciji Prijatelji/Amici Hospice pineta iz Nabrežine.