Različne skupnosti na skupnem odru

Skupaj pod istim tržaškim nebom. Pod tem geslom bo v soboto, 12. novembra, ob 20. uri v gledališču Verdi potekal prvi festival kultur, ki ga bodo sooblikovale različne tržaške narodne skupnosti in stremi k sožitju in miru. Prireja ga ukrajinsko-rusko kulturno društvo Rodnik, pri njem pa sodelujejo društvo Italia Israele, zbor Messoghios in plesna skupina Orfeas grške skupnosti, srbsko kulturno društvo Pontes Mostovi ASP, armensko društvo Arevik in društvo Alfa Dance.

Dogodek so včeraj predstavili v tržaški mestni palači, prisoten je bil tudi tržaški odbornik za kulturo Giorgio Rossi. Ksenija Krivoručko, predsednica kulturnega društva Rodnik (v ruščini izvir) je spomnila, da so leta 2009 nastali kot odraz skupne naveze med Ukrajinci in Rusi in ta duh hočejo ohraniti še danes, ko vladajo vojni vetrovi. Njihovo poslanstvo je spodbujanje dialoga, spoštovanja in skupnega sodelovanja. Zamisel za festival kultur se jim je sicer porodila pred dvema letoma, se pravi veliko preden bi izbruhnila vojna v Ukrajini. Gre pa za poklon zaslužnima posameznikoma, ki sta bila povezana z društvom in sta si prizadevala za mir in sobivanje, to sta Sergio Zucchi in Viktoria Ščedrova.

Vstopnine ni, zbirali bodo prostovoljne prispevke. Vstopnice pa je treba rezervirati. Dvignite jih lahko v soboto med 10. in 12. uro in v ponedeljek med 18.30 in 19.30 v dvorani valižanske in metodistične skupnosti na začetku stopnišča dei Giganti (konec Ul. Pellico, dvigalo na desni strani). Drugače v petek ali prihodnji petek, 11. novembra med 18. in 20. uro na sedežu srbsko-pravoslavne cerkve v Ul. Genova 12.