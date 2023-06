Razpečeval v borovem gozdiču v Barkovljah

Lokalni policisti so zadnjo soboto v maju v borovem gozdiču v Barkovljah prestregli mladeniča, ki je razpečeval mamila. Ob njem je bil nenavaden in stalen vrvež mladih, ki so prihajali in odhajali. Sklenili so podrobneje opazovati dogajanje od daleč, pri čemer so opazili dva mladostnika, ki sta prejela nekaj sumljivega iz njegovih rok. Lokalni policisti so ju ustavili in ugotovili, da sta imela pri sebi nekaj marihuane. Nato so opazili, da je mladenič oddal mamilo še eni osebi, pri čemer so posredovali.

Ugotovili so, da gre za 19-letnega O. K.. Med osebno preiskavo so našli približno pet gramov marihuane in nekaj denarja, verjetnega izkupička nezakonitega posla. Odpeljali so ga na poveljstvo lokalne policije in skladno z navodili državnega tožilca preiskali tudi njegovo bivališče. Tam so odkrili še 200 gramov marihuane in kristalov nevarne droge MDMA, namenjene razpečevanju. Devetnajstletnika so odpeljali v hišni pripor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.