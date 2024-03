Razposajena Pesem mladih praznik otroških glasov

V nedeljo je Zveza cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ) priredila najbolj razposajeno zborovsko revijo leta. V občinskem gledališču Prešeren v Boljuncu je namreč zaživela 52. revija Pesem mladih, ki vsako leto vedno številnemu občinstvu predstavlja najprej praznik mladih glasov, hkrati pa tudi sliko o stanju otroškega in mladinskega petja na Tržaškem. Zborovski svet se je po pandemiji preoblikoval z manjšim številom šolskih skupin in splošno manjšimi zasedbami.

Letošnje revije se je udeležilo devet zborov, ki so zapeli na dveh koncertih. Vsi dirigenti so kot običajno imeli dragoceno priložnost, da se po nastopih pogovorijo z dvema strokovnjakinjama: revijo sta namreč poslušali priznani dirigentki Damijana Čevdek Jug in Barbara Kovačič.

Željo, da bi bila revija priložnost za izpopolnjevanje in razvoj dejavnosti, je potrdil tudi dar, ki so ga dirigenti prejeli po vsakem nastopu, in sicer nova zbirka goriškega Združenja cerkvenih pevskih zborov Note za jezik, ki je namenjena pevcem na vseh stopnjah, od vrtca do nižje srednje šole. Dar je bil tudi znamenje utečenega sodelovanja in izmenjave med sorodnima organizacijama, saj je goriško združenje lani delilo svojim mladim pevcem najnovejšo, Harejevo zbirko tržaške ZCPZ.

Organizatorji revije Pesem mladih vsako leto priporočajo določene avtorje ali teme: letošnje vabilo je spodbudilo dirigente, da so poiskali pesmi, ki govorijo o miru. Zbori pa so se poklonili tudi 120. obletnici rojstva Srečka Kosovela in zapeli pesmice, ki so nastale po njegovih verzih.