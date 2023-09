Razstava, ki diši po kavi

Že več kot stoletje, točneje 131 let, diši v skodelicah in priča o tržaški res dolgi in bogati tradiciji kave. Blagovna znamka Hausbrandt je danes prisotna v 90 svetovnih državah, s Trstom, mestom, kjer je nastala in zacvetela, pa ohranja čisto dragoceno vez. Predsednik istoimenske fundacije Martino Zanetti si je zato želel, da bi razstava o njeni zgodovini in delovanju postavili ravno tu.

V nekdanji ribarnici na tržaškem nabrežju bo na ogled od jutri do 22. oktobra, nastala pa je v sodelovanju z Občino Trst in finančno podporo Dežele FJK. Obiskovalce bodo drugače z njo poldrugi mesec spremljala tudi različna srečanja in dogodki, na katerih se bo mogoče poglobiti v vrsto sorodnih tem, od tržaških zgodovinskih kavarn do habsburškega in posthabsburškega Trsta ter obmejne založniške dejavnosti.

Razstava v ospredje postavlja zlasti zgodbo Hausbrandtove grafične podobe, reklamnih plakatov in oglaševanja, ki je predstavljalo pravo gonilno silo blagovne znamke. O vsem tem v nekdanji ribarnici pričajo grafike, fotografije, ustvarjalno okrašene skodelice, kovinske posode, stroji za kavo in drugo gradivo.

