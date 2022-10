Razstava kipov, ki so bili desetletja v depojih (video)

Muzej Revoltella, najstarejša italijanska javna galerija, posvečena sodobni umetnosti, letos praznuje 150-letnico odprtja. Častitljivi jubilej bodo obeležili z bogato razstavo Skulptura iz zbirke Muzeja Revoltella. Od Canove do 21. stoletja . Na njej bodo na ogled kipi, ki so jih desetletja hranili v depojih, za to priložnost pa so jih temeljito restavrirali. Razstavo bodo uradno odprli v četrtek, ko mesto obeležuje svojega zavetnika, za to priložnost pa bodo občani med 13. in 21. uro upravičeni do prostega vstopa v muzejske prostore.

Ambiciozen projekt je do konca pripeljala široka ekipa, v kateri so sodelovali kustosi Muzeja Revoltella, restavratorji podjetja Opera Est, kurator razstave Lorenzo Michelli in tudi podjetje, ki je opravilo faraonsko delo pri selitvi skulptur velikih dimenzij iz depoja v zgornje muzejske nadstropja. Prav zaradi zahtevnega dela med prenašanjem kipov so bili primorani muzej zapreti za širšo javnost za dobra dva tedna.

»Zaprtju se nismo mogli izogniti, saj je bil projekt selitve kipov iz marmorja in brona izredno zahteven in na trenutke tudi nevaren. Kar nekaj velikih kosov smo bili primorani na prizorišče razstave prinesti skozi okna,« je potek postavljanja razstave opisala kustosinja Revoltelle Susanna Gregolet, ki je dodala, da je za njimi izjemno leto, saj so do konca pripeljali ambiciozen projekt ovrednotenja kulturne dediščine neprecenljive vrednosti.

Oglejte si videoposnetek.