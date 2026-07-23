Razstava petih izjemnih ustvarjalk, ki so zaznamovale evropsko avantgardo

Od danes dalje bo Trst znova prestolnica umetnosti. V Skladišču 26 vrata odpira odmevna razstava Tržaška umetnost žensk v italijanski in evropski avantgardi 20. stoletja, ki prvič na enem mestu predstavlja pet izjemnih ustvarjalk, katerih dela so zaznamovala slikarstvo, modo, oblikovanje, gledališče in kulturo 20. stoletja. Razstava obiskovalcem ponuja redko priložnost, da odkrije zgodbe žensk, ki so s svojo ustvarjalnostjo presegale meje časa in prostora ter iz Trsta stopile na evropski in svetovni umetniški oder.

Z več kot 200 umetninami, arhivskimi dokumenti, fotografijami, pismi, modnimi kreacijami in multimedijskimi vsebinami, ki prihajajo iz javnih in zasebnih zbirk, razstava razkriva bogato ustvarjalno zapuščino Leonor Fini, Marie Lupieri, Marie Melan, Anite Pittoni in Miele Reine. Obsežno razstavo je predstavnikom medijev včeraj predstavila njena kuratorka Marianna Accerboni, pripravilo pa jo je društvo Foemina APS v sodelovanju z Občino Trst. Kot je povedala kuratorka, se po uspešni predstavitvi leta 2024 na Italijanskem kulturnem inštitutu v Bruslju projekt vrača v mesto, kjer je teh pet umetnic začelo svojo ustvarjalno pot.

Vsaka umetnica je predstavljena v svojem razstavnem sklopu, zato razstava deluje kot pet samostojnih razstav pod eno streho. Poleg najbolj znanih del so prvič razstavljeni številni doslej neobjavljeni ali redko razstavljeni materiali, med njimi dragocena korespondenca Leonor Fini s tržaškim prijateljem Giorgiom Cocianijem ter številne arhivske fotografije in dokumente.