Da bo uspešno, je treba v prevajanju uživati

»Prevajanje Srečka Kosovela je kot reševanje težjega sudokuja,« je bilo slišati v soboto popoldne na slovensko-italijanski poletni delavnici prevajanja književnosti Satelit, ki je potekala od petka do ponedeljka na domačiji pri Kovačevih na Volčjem Gradu pri Komnu. Letošnjo, drugo izvedbo dogodka so priredili Center za slovenščino kot drugi ali tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Založništvo tržaškega tiska (ZTT) ter drugi organizatorji, med katerimi je bilo tudi Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Slednje razpisuje v sklopu svoje dejavnosti prevajalsko rezidenco z nazivom Sovretov kabinet: prijavljeni prevajalci jo lahko preživijo ravno v kraški domačiji pri Komnu.

Letošnja rezidentka je Ana Fras, lektorica slovenščine na Univerzi v Granadi v Andaluziji. S študenti je prevedla in uredila izbor poezije Srečka Kosovela, kateremu je bil posvečen sobotni dan Satelita. V prvem delu se je urednica ZTT-ja Martina Kafol pogovarjala o Srečku Kosovelu z Ano Fras in urednikom, prevajalcem, pesnikom Miho Obitom. Ta je prevedel in uredil izbor pesmi Srečka Kosovela z naslovom Quel Carso felice. Oba sta ob branju pesmi prisotnim zaupala, da prevajalsko delo ni preprosto, predvsem, ker zahteva čas. Zato d abo uspešno, je treba ob njem uživati.