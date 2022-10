Razstavi ob 25-letnici poštnega muzeja

Na tržaški glavni pošti na Trgu Vittorio Veneto so včeraj slovesno odprli dve razstavi 25 anni al fianco dei triestini (do 31. decembra) in Urban svela la città e i suoi segreti (do 5. novembra). Prva razstava, ki jo je postavila kustosinja Chiara Simon, želi biti pregled 25-letne zgodbe tržaškega poštno-telegrafskega muzeja, ki spremlja razvoj komunikacije skozi lečo poštne zgodovine.

Kakih trideset panojev, ki so posejani po veži poštne palače, spominja obiskovalca na razstave, ki jih je muzej priredil v tem času. Naj jih omenimo le nekaj – razstava leta 2011 posvečena Italu Svevu ob obletnici rojstva; natečaj za skico »umetniške znamke za Trst«, razstava, posvečena zgodovini žensk, tista od telegrafa do satelita, ki je bila posvečena zgodovini komunikacije v okviru pobud Esof 2020, kateri je leta 2021 sledilo praznovanje 140. obletnice dnevnika Il Piccolo, itd.

Če se obiskovalec povzpne po stopnicah, si v prvem nadstropju lahko ogleda fotografsko razstavo Urban (v okviru Trieste Photo Days), ki skozi objektiv pripoveduje mestno realnost z različnih koncev sveta skozi spontanost uličnih nepričakovanih posnetkov; prirejata jo društvi dotART in Exhibit Around APS.

Praznovanje 25-letnice se bo po 5. novembru nadaljevalo še z dvema tematskima razstavama, ki bosta sklenili pomemben jubilej – obe bosta skozi sugestivno fotografsko primerjavo preteklosti in sedanjosti obravnavali zgodovino poštnih storitev oz. zgodovino Trsta. 28. novembra, se pravi na muzejski rojstni dan, bodo poskrbeli tudi za predstavitev priložnostnega žiga.