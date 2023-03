Razvijajo fotovoltaične panele za tovorne ladje

Evropa si je do leta 2030 zastavila velikopotezen načrt, ki predvideva 55-odstotno zmanjšanje vseh izpustov, do leta 2050 pa še veliko bolj ambicioznega, in sicer doseganje ničelnih izpustov. Bomo znali biti izzivu kos?

Nekateri več, drugi manj – vsakdo lahko prispeva svoje. Na pomorskem področju je izziv pogumno sprejela ambiciozna skupina, v kateri s svojim strokovnim znanjem izstopata tudi tržaška Slovenca: 39-letni ladijski inženir oz. tehnični menedžer pomorske družbe Topic v Monaku Jure Rogelja (iz Šempolaja) in 43-letni direktor podjetja Dotcom v Trstu, ki se ukvarja z informatičnimi sistemi za industrijo, Uroš Grilanc iz Repna. Tudi njihova bo zasluga, če bodo tovorne ladje v prihodnje okolju precej bolj prijazne.

Razvijajo in testirajo panele

Na pot zmanjševanja porabe goriva oziroma izpustov CO2 svojih tovornih ladij je že pred leti stopila pomorska družba Topic, ki je svoje posle pred skoraj sto leti z otoka Visa preselila v Trst, v petdesetih letih pa od tod še v Monte Carlo. »Tako kot mnogi drugi smo se tudi mi lotili razvoja tehnologij za naložbo v okolje,« je pojasnil Rogelja. Pred leti so prišli v stik z manjšo italijansko družbo Solbian, ki proizvaja fotovoltaične panele »in so veliko lažji od teh, ki jih običajno nameščamo na domače strehe. Poleg tega imajo namesto steklene plastično strukturo, ki veliko bolje prenaša vibracije in težje obremenitve. Družba je tovrstne panele že uporabljala na jahtah, med drugim je podjetje ustanovil jadralec Giovanni Soldini, ki jih je testiral na svojem katamaranu,« je o začetkih dejal Rogelja.

Družbi Topic in Solbian sta se povezali v t.i. joint venture – skupaj razvijajo in testirajo te panele. »Začeli smo leta 2019, ko smo namestili prve panele, ki so proizvedli le nekaj kilovatov in dokazali, da so odporni na pogoje na morju. Leta 2022 smo sistem nadgradili, tako da imamo danes nameščenih več panelov za kakih 20 kilovatov, do konca leta pa načrtujemo, da bomo z njimi opremili celo ladjo, kar bi skupno navrglo 250 kilovatov, s čimer bi zmanjšali porabo goriva za eno tono na dan, kar pomeni 3,6 ton CO2 dnevno,« je prve korake obnovil sogovornik. Da bi to proizvodnjo optimizirali, so se približali tudi drugim tehnologijam in fotovoltaičnemu sistemu dodali še hibridnega, se pravi baterije, je pojasnil.

Medtem je k zgodbi pristopilo tržaško podjetje Dotcom, ki je družbi Topic priskrbelo sistem za upravljanje vzdrževanja ladje, je povedal Uroš Grilanc. Skupaj so naredili še korak dlje, in sicer do evropskih sredstev iz programa Obzorje (Horizon) za financiranje raziskav in inovacij.