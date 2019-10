Razvijanje logističnega centra ne prepriča Občine Dolina

Družba Interporto želi preurediti in razviti območje pri Boljuncu, ki ga je pred slabima dvema letoma odkupila od sosednje tovarne motorjev Wärtsilä in na katerem od začetka letošnjega leta v brezcarinskem režimu deluje novi logistični center Freeeste. V ta namen je pred časom predložila projekt za preureditev obsežnih površin znotraj »obzidja«: v glavnem gre v tej fazi za asfaltiranje travnatih površin, govor je tudi o posodobitvi železniške proge, postavitvi visokih žarometov in drugih ukrepih. Ker gre za večji načrt, so ga morali poslati na ministrstvo za okolje, ki mora presoditi njegov vpliv na okolje. Ministrstvo je za mnenje zaprosilo različne lokalne ustanove, ki v glavnem niso imele pripomb, naposled pa je le prišlo do zapleta: negativno mnenje je izrazila Občina Dolina. V kratkem se bosta strani sestali, da bi zadevo razčistili.

