Reforma rajonskih svetov je potrebna

Na tržaški občini se pripravlja reforma pravilnika, ki uravnava delovanje rajonskih svetov. Predlagane spremembe pa niso vsem po godu. Mestni svetniki opozicije so namreč mnenja, da dokument dodatno omejuje delovanje že premalo upoštevanih decentraliziranih političnih organov, ki pa so prvi in neposredni stik, ki ga imajo občanke in občani z občino. Opozicijske svetniške skupine zato predlagajo, kot sicer že pred časom, da bi občina ustanovila stalno ali začasno svetniško komisijo, ki bi se ukvarjala z reformo omenjenega pravilnika in z rajonskimi sveti.

»Da je pravilnik potreben prevetritve, se vsi strinjamo,« je na srečanju z novinarji povedal Riccardo Laterza (Zdaj Trst), prvi podpisnik predloga o ustanovitvi komisije, »a rajonske svete je z visokega prizadela novica o predlogu spremembe, ki jim odvzema pristojnosti.« Leta 2022, je spomnil, je Zdaj Trst z Brati Italije že predlagal ustanovitev komisije, ki bi bila s participativnim pristopom v stiku z rajoni in občani. Želja je ostala taka, zdaj pa se o sodelovanju s koalicijsko skupino ne govori več.