Repenska telovadnica nosi ime po Paolu Colji

»Človek s široko odprtim srcem.« Tako se je predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin na petkovi večerni slovesnosti ob poimenovanju repenske občinske telovadnice po Paolu Colji spomnil dolgoletnega repentabrskega župana. Občina Repentabor je namreč pred nedavnim soglasno sprejela sklep o poimenovanju športnega objekta po Colji, ki je svoj čas dal pobudo za njegovo izgradnjo.

Zbrano množico v telovadnici so nagovorili tudi županja Tanja Kosmina, Andrej Maver v imenu AŠZ Sloga ter AŠD Sloga Tabor, upraviteljev in glavnih uporabnikov telovadnice, ter slavnostni govornik Aleksij Križman, podžupan v Coljevi upravi in njegov naslednik na čelu repentabrske občine. Ta je spomnil na številne dosežke med dolgoletnim županovanjem, Coljo pa označil kot lastnega vzornika in mentorja.

V telovadnici so zaplesale še mlade plesalke ritmičnega oddelka SKD Rdeča Zvezda iz Saleža. Skupina najmlajših plesalk je zaplesala na ritme Levjega kralja, najstnice pa muzikala Cats. Za glasbeno spremljavo večera je poskrbel moški pevski zbor Kraški dom pod taktirko Vesne Guštin, večer pa je povezovala Nataša Škerk.

Po programu v sami telovadnici je množica sledila organizatorjem k vhodu, kjer je župnik Anton Bedenčič blagoslovil spominsko ploščo, delo domačih obrtnikov Ervina Černute in Martina Rebecchija, ki so jo odkrili člani družine Colja – soproga Majda ter otroka Katja in Iztok.