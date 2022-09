Gorski reševalci in gasilci so pozno sinoči reševali dva pohodnika v Glinščici. Med sestopom s Sela na Malem Krasu ju je ujela tema, bila sta brez svetilk in nista mogla naprej. Šestinvdajsetletnico in štiriintridesetletnika so s pomočjo geolokalizacije dosegli reševalci, ju privezali z vrvjo in pospremili do avtomobila v Boljuncu. Reševanje se je zaključilo okrog 23. ure.