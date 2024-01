Danes dopoldne se je na gozdni poti pri Repniču ponesrečila 84-letna ženska, ki se je odpravila na krajši sprehod. Zdrsnila je, padla in močno udarila ob tla ter si, kot kaže, zlomila stegnenico. Pomoč so ji med 12. uro in 13.15 nudili gorski reševalci v sodelovanju z gasilci, žensko so iz gozda v petnajstih minutah prenesli z nosili do reševalnega vozila, ki jo je nato prepeljalo v bolnišnico.