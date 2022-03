Ressel prispel na nabrežje (foto)

Kip Josefa Ressla je malo pred poldnevom prispel na nabrežje, kjer bo popoldne ob 15. uri slovesno odkritje. Pripeljali so ga s kombijem, iz katerega so ga potegnili z žerjavom. Stal pa bo v neposredni bližini sedeža luške kapitanije. 1,80 metra visok bronasti kip je izdelal tržaški kipar Giorgio Delben. Po njegovi zamisli bo Ressel zaživel v naravni velikosti in v stoječem položaju, ob njem pa bo stal njegov najbolj znan izum, ladijski vijak. Prve načrte zanj je zasnoval 1812, praktični preizkus na čolnu je naredil 1920 na Krki pri Kostanjevici, izum je patentiral leta 1827 in v Trstu so ga vgradili na ladjo Civitta. Izum ladijskega vijaka je pomenil preobrat v ladjedelništvu, predvsem pa v vojni mornarici in pomorskem prometu nasploh.