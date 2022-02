Revija Forbes se je Trsta lotila ... v krožniku

Potem ko je pred dvema letoma Trst vključila med peterico najbolj podcenjenih obmorskih mest v Evropi, je ameriška gospodarska revija Forbes tokrat segla po njegovi mešanici duš in kultur, ki se odraža tudi na krožniku. Članek, ki je izšel v sredo, je tokrat podpisal novinar in pisatelj John Mariani, ki velja za enega od najvplivnejših kritikov na področju hrane in vina v popularnem tisku: našega mesta se je lotil torej pri mizi. Zato se mu zdi čisto posrečen za mesto izraz »fusion« kuhinja, se pravi kombinacija različnih elementov vzhodnih in zahodnih kulinaričnih kultur. Mešanica pa je na dlani ob vsakem koraku po mestu, kjer je zlahka slišati tudi slovensko in nemško besedo.

Svoj članek začenja pri zgodovinskem okviru, se pravi pri Habsburžanih, nadaljuje z vojnama, avstro-ogrskim cesarstvom vse do današnjih dni. Mesto, pravi, je čisto in urejeno, obkrožajo ga zeleni griči, ki segajo še v sosednjo Slovenijo. Pogled na široke ulice in arhitekturo glavnega trga ga spominja na mesta v vzhodni Evropi, na Varšavo, Dunaj ali Beograd, »katerih arhitektura je bila pod vplivom italijanskih neoklasičnega in baročnega stila«. Med sprehajanjem ni prezrl starorimskega Rihardovega slavoloka in rimskih temeljev katedrale sv. Justa ter vplivov razgledane cesarice Marije Terezije okrog Velikega trga.

Ker je avtor kulinarični kritik, je seveda sedel za mizo kavarne San Marco ter restavracij Al Bagatto, Kapuziner Keller, Suban, Lokanda Devetak in Antica Ghiacceretta ter si privoščil najboljše ribje ali mesne specialitete, kar jih ponujajo, ob odlični kapljici kajpak.