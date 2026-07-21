Rezultati potrjujejo uspešnost sistema ITS Academy

V času, ko se številni mladi po opravljeni maturi odločajo med študijem in neposrednim vstopom na trg dela, vse večjo vlogo pridobivajo programi, ki združujejo tako kakovostno strokovno izobraževanje kot njegovo povezavo z gospodarstvom. Prav na tem temelji sistem ITS Academy v Furlaniji - Julijski krajini, kjer maturanti po opravljenem dvoletnem ali triletnem tečaju zlahka najdejo zaposlitev, podjetja pa pridobijo kader z znanji, ki so prilagojena sodobnim tehnološkim potrebam.

Na predstavitvi izobraževalnih programov, ki je včeraj potekala v prostorih tržaške pomorske akademije (Accademia Nautica dell’Adriatico), je deželna odbornica za izobraževanje Alessia Rosolen poudarila, da se sistem strokovnih akademij (Istituti tecnologici superiori - ITS) v Furlaniji - Julijski krajini uvršča v sam državni vrh.To je sad uspešnih dejavnosti za privabljanje novih študentov, kot je partnerstvo z drugimi državami. Poleg povezav s Kairom in Somalijo imajo študenti ITS Academy možnost, da se udeležijo programa Erasmus plus in da obvezno delovno prakso v drugem letniku opravijo v tujini. Na tak način si pridobijo mednarodne izkušnje in se domov vrnejo z novimi idejami in širšim znanjem.

Jeseni se bo mreža ITS v naši deželi razširila. Septembra bodo odprli dva nova sedeža, enega v Gorici, drugega v Tržiču v sodelovanju z ladjedelniško družbo Fincantieri. Poleg tega dežela FJK v primerjavi z drugimi omogoča študentom ITS programa iste pravice kot univerzitetnim študentom, kar pomeni, da lahko kandidirajo za štipendije, subvencionirano bivanje in druge ugodnosti, ki jih zagotavlja deželna Agencija za pravico do študija ARDIS.

Rezultati potrjujejo uspešnost modela ITS Academy: na nacionalni ravni študij uspešno zaključi približno 75 odstotkov vpisanih, v Furlaniji - Julijski krajini pa delež dosega kar 83 odstotkov. Še bolj izstopa zaposljivost diplomantov ITS Academy FJK, ki presega 92 odstotkov.