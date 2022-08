Ribic niso rešili iz Mlake

Preteklo sredo si je tržaška občinska odbornica za okolje Sandra Savino (Naprej Italija) ogledala območje kontovelske Mlake. Po ogledu je na Facebooku zagotovila: »Aktivirali smo se, da bi zagotovili območju varnost. Izkoristili bomo priložnost za očiščenje dna. Obenem bomo skušali razumeti, kako bi lahko omogočili območju, da bi doseglo optimalno vodno raven.« Ob koncu sporočila je še dodala: »Medtem so dobile ribice in žabe s tega območja zatočišče v bazenih ustanove za zaščito živali Enpa.«

Prav to zadnje sporočilo ni šlo v račun na Kontovelu bivajočemu svetniku Levice v zahodnokraškem rajonskem svetu Robertu Cattaruzzi. Dan po njegovi objavi na družbenem omrežju je namreč v tistem, kar je od Mlake ostalo, še mrgolelo rdečih ribic in tudi žabe so tam skakljale. Zato se je odločil in pisal ustanovi za zaščito živali Enpa, da bi izvedel, ali je res izvedla poseg na Mlaki, kot je bila zapisala odbornica Savino.

V ponedeljek mu je odgovorila predsednica tržaške sekcije ustanove Enpa Patrizia Bufo. Takole je zapisala: »O tem nam ni nič znano. Nihče nas ni povprašal za poseg na kontovelski Mlaki (...)«