Ribolov dovoljen, sončenje pa ne

Velika ljubezen Tržačanov do morja prihaja na dan tudi med postopnim rahljanjem ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Zadnja deželna odredba predsednika Massimiliana Fedrige posameznikom omogoča vrsto do nedavno prepovedanih aktivnosti. Od ponedeljka je na primer ponovno dovoljen ribolov.

Marsikdo se je tako odpravil do tržaškega nabrežja ali drugih priljubljenih kotičkov in skušal uloviti čim več rib. To pa lahko posamezniki počnejo le sami ali izključno v družbi sostanovalcev in v spoštovanju medosebne varnostne razdalje. Na sprehod ali tek ob morju se lahko po novih določilih lahko odpravimo tudi z javnim ali osebnim prevoznim sredstvom. Glede samega kopanja v morju pa vlada nekoliko zmede. Na krajevni ravni naj bi namreč začasno zamrznili to možnost, medtem ko državna uredba to dopušča. Sončenje pa je vsekakor prepovedano. Kljub temu pa so nekateri prejšnje dni ob lepem vremenu vseeno sončne žarke leže uživali na barkovljanski obali.