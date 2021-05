Riccardo Laterza kandidat za tržaškega župana

Šest mesecev po uradni ustanovitvi je gibanje Zdaj Trst (Adesso Trieste) povabilo člane in somišljenike na svoje prvo zborovanje. Na Trgu sv. Jakoba so pred 150 ljudmi in skoraj 700 spletnimi gledalci danes dopoldne predstavili program za jesenske občinske volitve in uradno izbrali županskega kandidata.

»Člane gibanja združuje ljubezen do Trsta, naj bo to naše rojstno mesto ali kraj, v katerega smo se priselili. Ustvarili smo skupino, ki ne stremi po čudežih, ampak cilja na uresničitev sanj iz vsakdanjega življenja,« je javno srečanje uvedla in nato povezovala Giorgia Kakovic.

Vodstvo je predstavilo program, ki je nastal na podlagi številnih srečanj z občani, urbanih sprehodov in spletnih dogodkov, med katerimi je gibanje povabilo udeležence k aktivnemu sodelovanju in skupnemu iskanju rešitev za boljši Trst. »Program je v petih mesecih sestavilo več kot sto ljudi. Članom gibanja so na pomoč priskočili strokovnjaki z različnih področij in nastalo je drzno besedilo, ki stremi po konkretnih rezultatih,« je povedala Giulia Massolino.

Med člani gibanja, ki so nagovorili prisotne na trgu, je bil tudi novinar in pisatelj Paolo Rumiz. Zborovanje so zaključili z imenovanjem kandidata za župana. Listo bo vodil Riccardo Laterza, 28-letni raziskovalec, ki ima za sabo zanimive politične izkušnje. Intervju s kandidatom objavljamo v nedeljski številki dnevnika.