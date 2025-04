Rimski dijaki na Tržaškem, Goriškem in v Pulju spoznavajo poti spomina

Skupina dijakov iz 16 rimskih višjih srednjih je danes obiskala Narodni Dom v Ulici Filzi in spoznavala tako zgodovino stavbe kot slovenske narodne skupnosti v Trstu. Obisk je potekal v sklopu projekta Pot spomina (Viaggio del ricordo), ki ga prirejata ezulski združenji ANVGD in Società di studi fiumani. Gre za tridnevno ekskurzijo po krajih spomina na Tržaškem, Goriškem in v Pulju.

Dijaki, ki jih spremljajo profesorji, delegacija rimske občine in rimske metropolitanske občine ter predstavniki ezulskega združenja ANVGD, so danes obiskali še kostnico v Redipulji, Skladišče 26 v Starem pristanišču in Rižarno v Trstu. Jutri pa se bo pot spomina nadaljevala na Goriškem, kjer si bodo dijaki ogledali sedež Fundacije Goriške hranilnice, in v Bazovici, kjer je predviden obisk šohta in bazovske gmajne. Dijakom se bo pridružil rimski župan Roberto Gualtieri, ki se bo v Novi Gorici tudi udeležil srečanja z novogoriškim županom Samom Turelom.

Župan bo v krajih spomina položil venec, obeh obiskov v Bazovici se bodo udeležili tudi predstavniki združenja Società di studi fiumani, tržaški župan Roberto Dipiazza, deželni tajnik SKGZ Livio Semolič in zgodovinar Štefan Čok, ki je sprejel dijake v Narodnem domu.