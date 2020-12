Roberto Cosolini in šola proti dekadenci politike

Politika v svoji vsakodnevni podobi že nekaj časa ne uživa posebnega ugleda med ljudmi. Raven političnih debat je vedno slabša, mnogi se odločajo za politično kariero ne da bi poznali delovanje različnih institucij ter posameznikov, ki vplivajo na delovanje države, dežel ali občin. Da bi zajezil to dekadenco politike, si je ustanovitelj združenja Luoghi Comuni, sicer pa tudi deželni svetnik in nekdanji župan tržaške občine Roberto Cosolini zamislil politično šolo, ki bi ponujala politično usposabljanje za vse tiste, ki jih privlači politika. Zamisel se je izkazala za odlično. Na »malo« šolo politike se je prijavilo več kot 120 ljudi. Zaradi tolikšnega odziva so morali predčasno prekiniti vpisovanje, politična šola, ki bo sestavljena iz desetih srečanj, pa se bo začela jutri. Seveda na daljavo.

O vsebinah in o tem, kako bi lahko postavili temelje za bolj kakovosten politični kader smo govorili z glavnim pobudnikom šole Robertom Cosolinijem, ki si želi, da bi se koronavirusne razmere v prihodnjih mesecih izboljšale in da bi vsaj zadnji ciklus predavanj izpeljali v živo. Seveda ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov proti koronavirusu. V zadnjih mesecih smo se prepričali, da šola na daljavo deluje, a ne odlično, saj manjka osebni stik s predavateljem, nam je povedal sogovornik.

Vaša politična akademija je doživela velik odziv. Kdo so ljudje, ki bi si želeli pridobiti novo znanje s področja politike in družbenega delovanja?

Razveselilo nas je veliko zanimanje. Prejeli smo kar 128 prošenj. V preteklih dneh smo zainteresiranim poslali dodatno dokumentacijo in jih prosili za potrditev sodelovanja. Do zdaj je udeležbo potrdilo sto ljudi. Interes za politično izobraževanje so pokazale različne starostne skupine. Najmlajši ima komaj 16 let. Prevladujejo sicer mlajši od 35 let, kar ena tretjina vpisanih je iz te starostne skupine. Pričakovanja vpisanih pa so različna. Nekateri so nam denimo zaupali, da bi se radi poglobili v zadeve, za katere doslej niso imeli čas. Nekateri bodo kandidirali na prihodnjih lokalnih volitvah in bi si medtem časom radi pridobili nova znanja s področja politike in družbenega delovanja.