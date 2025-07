Rojakinjo je silila v prostitucijo

Karabinjerji s poveljstva v Ulici Hermet so v preteklih dneh zasegli tržaški masažni salon: po večmesečni preiskavi, ki jo je vodil tržaški tožilec Federico Frezza, so namreč ugotovili, da je lastnica lokala, 47-letna državljanka Kitajske, svojo rojakinjo silila v nudenje spolnih uslug. Preiskovalni sodnik je zato odredil zaseg lokala, ženska si je prislužila ovadbo na prostosti zaradi spodbujanja prostitucije.

Pred nekaj meseci so se karabinjerji lotili poostrenega nadzora večjega števila masažnih salonov v Trstu, s katerimi upravljajo državljani Kitajske. S pomočjo skritih kamer, ki so jih namestili v enega od salonov v centru Trsta, so ugotovili, da je njegova lastnica, 47-letna kitajska državljanka, svojo rojakinjo silila v prostitucijo. Približno 20 strank na dan je za spolne usluge plačevalo med 80 in 120 evrov. Žrtev spolnega izkoriščanja je gotovino skrivala pod preprogo, kjer jo je nato dvigovala lastnica masažnega salona.

Karabinjerji so med hišno preiskavo masažnega salona našli del omenjene gotovine, zbrali so tudi drugo dokazno gradivo, ki bremeni 47-letnico. Kot so poudarili, gre pri izkoriščanju tujih državljank za nudenje spolnih uslug, za tiho izvajanje nasilja nad ženskami. Te so prisiljene opravljati izjemno dolge izmene (običajno od 9. do 23. ure), pogosto brez prostega časa in dostojnih obrokov. Njihovi prihodki so izredno nizki, redko namreč presegajo 20 odstotkov skupnega izkupička. Obenem so žrtve zlorab velikokrat nezmožne same poiskati pomoč, predvsem zaradi nepoznavanja italijanskega jezika, strahu pred izkoriščevalci in morebitnimi povračilnimi ukrepi proti družinskim članom v domovini.