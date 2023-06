Rokovali so se s praporščaki zloglasne flotilje X Mas

Po včerajšnji proslavi v mestni hiši ob odhodu jugoslovanskih čet so na Velikem trgu slavnostno dvignili zastavi republike Italije in mesta Trst. Pod Lloydovo palačo so se zbrali tudi predstavniki nekaterih borčevskih organizacij, med njimi praporščaki zloglasne flotilje X Mas (potem ko jih na letošnjem dnevu republike zaradi polemik iz prejšnjih let ni bilo). Organizatorji so partizanske enote, ki so 1. maja vkorakale v Trst, opisali kot »tako imenovano Narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije«, zaradi katere je Trst moral pretrpeti »zelo hudo tujo zasedbo«. Deželni odbornik Pierpaolo Roberti, prefekt Pietro Signoriello in drugi so se rokovali s praporščaki.