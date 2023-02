Roman o (ne)maščevanju

Pred tremi leti je pisal o požigu Narodnega doma (Črni obroč), tokrat pa bralcem predstavlja nov zgodovinski roman Fojba, v katerem se podaja v še ne literarizirano območje v slovenski književnosti. Pisatelj Marij Čuk je v četrtek v Tržaškem knjižnem središču prvič predstavil delo, ki je ravnokar izšlo pri založbi Mladika. V širši kontekst sta ga postavila predstavnik založbe Martin Brecelj in zgodovinarka Marta Verginella, besedo jima je dala urednica Mladike Nadia Roncelli.

Zgodba pripoveduje o glavnem junaku Riku, ki je v fašističnem obdobju doživel družinsko tragedijo. Riko je imel možnost, da bi na začetku maja 1945 likvidiral dva krvnika svoje družine, a tega ni hotel storiti. Ali lahko res on sodi, se v delu sprašuje glavni junak. Ritem pripovedovanja je hiter, jezik je živ in suveren, med vsebino in obliko pa je avtor vzpostavil ravnovesje, je še izpostavil Martin Brecelj.

Zgodovinarka Marta Verginella je delo predstavila iz zgodovinskega vidika. Sama sicer bere le zgodovinske romane, ki sprožajo debato. Roman Fojba posega na območje, ki do zdaj v teh krajih še ni bilo literarizirano, je pojasnila. O tem obdobju se je v našem prostoru govorilo predvsem v avtobiografski naraciji, v Sloveniji pa se je nasprotno o tem veliko pisalo.