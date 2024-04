Romarska pot do Sv. Jakoba, a brez označb

V marsikaterem evropskem mestu najdemo po cestah nalepke ali naslikane rumene Jakobove školjke in puščice, ki romarja vodijo do kraja Santiago de Compostela na severozahodu Španije ali do drugih Jakobovih cerkvah, razpršenih po Evropi. Teh oznak ne bomo našli v Trstu, pa čeprav se ravno tu, v mestni četrti Sv.Jakob, zaključuje Primorska veja Slovenske Jakobove poti.

Društvo prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji (DPPSJS), ki skrbi za vse te poti, se je odločilo, da pot podaljša do Trsta, saj tudi tu stoji cerkev Sv. Jakoba, ki je bila včasih Slovencem zelo blizu. »Za vsa označevanja v Sloveniji imamo ustrezna dovoljenja, saj vse delo opravljamo prostovoljno in z lastnimi sredstvi in si kakršnihkoli težav ne želimo nakopati,« nam je pojasnila Eva Čeč iz DPPSJS.

Ko so označevali pot v Sloveniji, ki vsebuje tudi nalepke, del njihovega logotipa, je takratno vodstvo stopilo v stik z društvom, ki upravlja Cammino Celeste, in sicer pot, ki vodi od Barbane do Višarij. »Žal tudi skupaj nismo našli poti za regularno označitev poti do Trsta. Na italijanski strani smo na župnišče na Repentabru postavili zgolj skrinjico z žigom,« je še pojasnila Čeč. Romarji si morajo zato od meje do Trsta pomagati sami. Društvo prijateljev poti sv. Jakoba je sicer poskrbelo, da je za pomoč pri orientaciji na spletno stran postavilo e-sledi, s katerimi si lahko romarji pomagajo tudi do Trsta.

Prek Repentabra do Sv. Jakoba

Koliko romarjev se odloči za pot do Trsta, pri društvu DPPSJS ne znajo povedati, saj se veliko ljudi niti ne odloči za zbiranje žigov po poti in prošnjo za potrdilo o opravljenem romanju. Po oceni repentabrskega župnika Antona Bedenčiča, ki jo je podal na podlagi zapisov v knjigi, ki jo je mogoče najti ob žigu pri repentabrskem župnišču, se je na romanje do Trsta lani odpravilo okrog 150 ljudi. Večinoma se romarji na Repentabru ne ustavijo, ampak nadaljujejo pot do Sv. Jakoba, saj zadnja enodnevna etapa poteka od Podrage do Trsta, je pojasnil Bedenčič.