Ropali in izsiljevali na Trgu Libertà

Policisti so v četrtek, 23. novembra, na podlagi odredbe sodnika za predhodne preiskave, po preiskavi, ki jo je vodilo tržaško državno tožilstvo, aretirali in odvedli v pripor pet ljudi, ki so ropali in grozili na območju Trga Libertà. Gre za tri državljane Afganistana in dva državljana Pakistana, ki so osumljeni več ropov, tatvin, izsiljevanja, povzročitve osebnih poškodb in groženj. Njihove žrtve so bili predvsem migranti. Eden od članov združbe je tudi osumljen upiranja uradni osebi in prekinitve javne službe, ker je napadel zdravstveno osebje na urgenci.

Skupina je s hudimi grožnjami izsiljevala tudi uslužbence tamkajšnjega gostinskega lokala in zahtevala od upravitelja, naj jim izroči 2000 evrov mesečno, pri čemer naj bi si zagotovil zaščito, da bi lahko nemoteno deloval. V ta namen so povzročali izgrede v lokalu in v zunanjih prostorih ter grozili strankam in osebju ter jih tudi pretepali.