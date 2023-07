Rosato menda zapušča Renzija

V rimskih političnih krogih se že nekaj časa širijo govorice, da namerava poslanec Ettore Rosato zapustiti stranko Živa Italija Mattea Renzija. Tržaški politik to sicer zanika, njegovi demantiji pa niso ravno prepričljivi, saj je vsem znano, da z Renzijem že nekaj časa sploh ne govorita in da se Rosato čuti zelo izrinjenega iz stranke. Bolj kot za politične razprtije naj bi torej šlo za osebna nesoglasja.

Novinar Fabrizio Roncone, ki je navadno dobro informiran o dogajanjih v italijanski politiki, v včerajšnji prilogi 7 dnevnika Corriere della Sera piše, da se bo Rosato v prihodnjih dneh »preselil« v mešano poslansko skupino. Nato naj bi se odločil med Naprej, Italija! in Ligo, do katere je bil sicer vedno polemičen. »Rosatu gotovo ni všeč Matteo Salvini, precej blizu pa sta mu Luca Zaia in Massimiliano Fedriga,« piše Roncone. Izključuje možnost, da bi se Rosato vrnil v Demokratsko stranko (nova tajnica Elly Schlein mu nikakor ni všeč) ali pristopil v Akcijo Carla Calendo, s katerim je sporu, kot sicer tudi Renzi.

55-letni Rosato je svojo politično pot začel v Krščanski demokraciji, nato jo nadaljeval v Italijanski ljudski stranki, zatem v Marjetici ter DS, ki jo je zapustil skupaj z nekdanjim predsednikom vlade. V Renzijevi stranki je imel sprva vodilno vlogo, ki je sedaj nima več.