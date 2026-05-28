V Gorici raj za gurmane

Ulica IX. avgusta v Gorici se bo v petek, 5. junija, med 18.30 in 23. uro spet spremenila v raj za gurmane. Zveza Coldiretti namreč že drugič prireja dogodek Food Night – Good Night, ki so ga na goriški občini predstavili podžupanja Chiara Gatta ter deželni predsednik in goriški direkto Coldiretti Martin Figelj in Ivano Bozzato. Navzoči so bili tudi vodja projekta Campagna amica za Gorico in Trst Deborah Zuliani ter predstavniki banke Cassa Rurale FVG.

Na ulici, ki bo zaprta za promet, in v prostorih tržnice Campagna amica se bo predstavilo 36 različnih ponudnikov: kmetije, obrtniki in vinarji, ob njih pa še turistične kmetije, pivovarna, sladoledarna, barman in glasbena skupina. Novost bo delavnica za otroke, ki se bo začela ob 18.45, na voljo pa bo tudi igralni kotiček.

Formula bo še bolj vključujoča in privlačna kot ob lanski izvedbi. Rezervacija ni potrebna, vsi, ki se bodo želeli le sprehoditi med stojnicami, pa bodo to lahko storili brezplačno. Kdor bo želel razvajati brbončice s številnimi kulinaričnimi in drugimi dobrotami, bo lahko kupil »žetone« in jih unovčil na različnih stojnicah.