V soboto zaradi zaprtja brennerske avtoceste kritično za voznike v FJK in Sloveniji

Brennerska avtocesta na Tirolskem v Avstriji bo v soboto na odseku od cestninske postaje Schönberg do prelaza Brenner na meji z Italijo zaradi protesta med 11. in 19. uro za osebna vozila popolnoma zaprta. Za tovorna vozila bo zapora veljala že od 9. ure. Možne alternative so tudi preko Slovenije in FJK, zato je pričakovati dodatne zastoje. Povečan promet z možnimi zastoji pričakujejo že v petek in nato tudi v nedeljo. Zapora na območju brennerskega koridorja bo v smeri proti jugu veljala od 11. do 19. ure, v smeri proti severu pa od 10.30 do 20. ure.

Promet proti Sloveniji bodo preusmerjali na prehod Šentilj in na predor Karavanke, proti Italiji pa proti Trbižu. Ob že itak predvidenem zgoščenem prometu bodo avtoceste v FJK in slovenske avtoceste predvidoma zelo obremenjene in bodo nastali tudi daljši zastoji.

V FJK bosta pod največjim udarom avtocesta A23 zlasti med Vidmom in Palmanovo ter ob vozlišču pri Palmanovi, in avtocesta A4 med San Donajem in Portogruarom. Največ vozil pričakujejo v popoldanskih urah.