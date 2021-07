Ruj in kamen na drugem Karsiartu

Ustvariti kulturno ozračje upoštevajoč potrebo po turizmu, ekonomski rasti in promociji ozemlja. Tako se glasi glavni cilj festivala Karsiart 2021. Sklop dogodkov, ki ga v poletnih mesecih ponuja Občina Devin - Nabrežina, bo potekal na različnih lokacijah. Za organizacijo projekta, ki ga podpira Dežela Furlanija - Julijska krajina, skrbi občinska svetnica, pristojna za kulturo, Annalisa D’Errico. Umetniški vodja je Gabriele Ribis. Dogodke v programu od 16. julija do 17. avgusta so predstavili na nabrežinski domačiji Ušaj, kjer sta spregovorila tudi županja Daniela Pallotta in podžupan Walter Pertot. Med drugimi bodo na festivalu sodelovali tudi Slovensko stalno gledališče, Glasbena matica FJK in ŠD Sokol.

Letošnji drugi Karsiart sloni na simboliki kraškega kamna, ki povezuje italijansko, slovensko in hrvaško ozemlje. Ravno tako se bo festival odvijal v mednarodnem ozračju: koncerte bodo priredili tudi v kamnolomu v Bujah in na gradu v Štanjelu. Vedno v znamenju apnenca bodo predstave, koncerti in pohodi potekali tudi na Rilkejevi poti, v Grižnici in v Mitrejevi jami.