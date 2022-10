Rušenje dvorane Tripcovich tik pred zdajci

V prihodnjih dneh bo dvorano Tripcovich v svoje roke prevzelo gradbeno podjetje Ghiaie Ponte rosso, ki bo pooblaščeno za rušenje. Konec septembra so podjetje izbrali po naročilu, v katerem so upošteval kriterij najnižje cene. Gradbinec s pordenonskega območja bo Občini Trst za rušenje računal okoli 550 tisoč evrov, s ponudbo, ki je bila kar 22% nižja od začetne cene, pa je premagal osem ponudnikov, skoraj vsi imajo sedež podjetij v Furlaniji - Julijski krajini. Včeraj so si predstavniki »zmagovalnega« gradbenega podjetja skupaj z občinskimi tehniki ogledali notranje prostore objekta, ki je za javnost zaprt že več let. Kot je povedal vodja občinske službe za načrtovanje Giulio Bernetti, so začeli komisijsko popisovati opremo in druge predmete, ki jih bodo morali shraniti v skladišča. Potem se bodo resno začeli pripravljati na rušenje.