Rusija, Evropa in vmes Ukrajina

Po novembrskem predavanju Bruna Križmana o Ukrajini in Krimu bo v občinski knjižnici v Miljah (Ul. Roma 10) v torek ob 17.30 na vrsti novo srečanje na to temo. Tržaški slavist Ivan Verč bo na povabilo Društva Slovencev v miljski občini Kiljan Ferluga in občinske knjižnice Guglia razvil razmišljanje z naslovom Rusija, Evropa in Ukrajina vmes.

Po uvodu, ki ga bo za društvo prispeval Davorin Devetak, bo bivši dolgoletni univerzitetni profesor ruščine predstavil obširnejši okvir za osvetlitev zapletenega položaja, ki mu po triletni vojni in diplomatskih poskusih še ni videti konca.

»Uporabnik časnikarskega poročanja že dolgo ne posluša več zgodbe o Ukrajini, o tem, kaj se tam dogaja, zakaj se to dogaja in o daljnih koreninah konflikta. Danes so glavne teme kulturna neustreznost evropskih voditeljev, da bi se prepričljivo soočili z ukrajinskim konfliktom, vprašanje o ‘pravih’ mejah Evrope, ki naj bi ji Ukrajina pripadala, Rusija pa ne, nepredvidljivost ameriškega predsednika Donalda Trumpa in težnja po vzpostavitvi mednarodnega reda po meri ZDA, Rusije in Kitajske. Srečanje bo skušalo predvsem osvetliti izvor nezaupanja med Evropo in Rusijo ter trpno vlogo ‘mejne’ Ukrajine v tem spopadu,« razlaga predavatelj.