S kovanci zadevali jajca in se veselili nagrade

Tučenje, zbivanje, šicanje, ciljanje, picanje, sekanje jajc ali pirhov: več imen za en sam starodavni velikonočni običaj, ki ga v različnih slovenskih krajih vsako leto obnavljajo oziroma so ga obnavljali na velikonočno nedeljo. Žal je marsikje ta običaj, na katerem nastopajoči s kovancem zadevajo pobarvano jajce, romal v pozabo, a ne v Križu, ki so ga na pobudo SKD Vesna obudili pred nekaj leti in je sedaj stalnica v vaškem življenju.

Na tučenju na stopnišču pred kriško cerkvijo so tudi tokrat imeli glavno besedo otroci. Zbralo se jih je lepo število v družbi staršev in sorodnikov, ki so kot za stavo zadevali jajca in se veselili nagrade. Pred tučenjem sta bili velikonočna maša, ki jo je daroval domači župnik Boris Čobanov, ter krajša procesija po vaških ulicah z vaškim cerkvenim pevskim zborom. Sledila je družabnost z velikonočnimi dobrotami.